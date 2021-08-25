Кейн остаётся главной трансферной целью «Манчестер Сити», несмотря на слухи о Роналду

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн остается главной трансферной целью «Манчестер Сити», несмотря на слухи о возможном переходе португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Goal.

По данным источника, Роналду является одним из многих форвардов, которых предложили «Манчестер Сити», но английский клуб всё ещё уделяет внимание Кейну.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже достиг соглашения с Кейном по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, «Тоттенхэм» не хочет расставаться с игроком и просит за футболиста € 175 млн.

В прошлом сезоне Кейн провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основную команду «шпор» дебютировал в 2011 году