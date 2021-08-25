Журналист из Бергамо: Миранчук был явно полезнее Иличича в первом туре Серии А

Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино поделился мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в первом туре Серии А. Напомним, «Аталанта» со счётом 2:1 обыграла на выезде «Торино», а россиянин провёл на поле чуть более получаса.
«На общем среднем фоне команды Миранчук точно был не хуже других. Правда, и не особо лучше — поэтому Алексей получил почти от всех СМИ не самую высокую оценку 6,0.
По сравнению с Иличичем, которого заменил Алексей, российский полузащитник оказался явно полезнее. Особой остроты у чужих ворот Миранчук, правда, в итоге не создал, зато не дал футболистам «Торино» развернуться впереди, грамотно обороняясь в своей зоне. Гасперини для того и выпустил русского, чтобы тот не позволял сопернику, который нередко смотрелся интереснее «Аталанты», без проблем начинать свои атаки», — приводит слова журналиста «Спорт-экспресс».
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