Английский нападающий Гарри Кейн близок к тому, чтобы согласиться остаться в «Тоттенхэме», несмотря на все усилия «Манчестер Сити» заполучить игрока, сообщает Daily Mail.
Председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви остаётся непреклонным в том, что лучший бомбардир клуба в каждом из последних семи сезонов не продается этим летом. Руководство «Тоттенхэма» уверено в том, что они выиграли битву за капитана своей команды.
Ранее сообщалось, что «Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, «Тоттенхэм» не собирался расставаться с игроком и просил за футболиста € 175 млн.
«Горожан» также связывают со слухами о трансфере Криштиану Роналду. Португалец может перейти в «Манчестер Сити» до завершения летнего трансферного окна.
- 25 августа 2021
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