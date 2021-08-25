Гарри Кейн близок к тому, чтобы согласиться остаться в «Тоттенхэме»

Английский нападающий Гарри Кейн близок к тому, чтобы согласиться остаться в «Тоттенхэме», несмотря на все усилия «Манчестер Сити» заполучить игрока, сообщает Daily Mail.

Председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви остаётся непреклонным в том, что лучший бомбардир клуба в каждом из последних семи сезонов не продается этим летом. Руководство «Тоттенхэма» уверено в том, что они выиграли битву за капитана своей команды.

Ранее сообщалось, что «Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, «Тоттенхэм» не собирался расставаться с игроком и просил за футболиста € 175 млн.

«Горожан» также связывают со слухами о трансфере Криштиану Роналду. Португалец может перейти в «Манчестер Сити» до завершения летнего трансферного окна.