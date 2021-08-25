Кейн: я останусь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100 процентов сосредоточен на команде
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Английский нападающий Гарри Кейн принял окончательное решение остаться в «Тоттенхэме» на ближайший сезон.
«Было невероятно видеть приём болельщиков «Тоттенхэма» в воскресенье и прочитать некоторые из сообщений поддержки, которые я получил за последние несколько недель.
Я останусь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», — написал Кейн в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, «Тоттенхэм» не собирался расставаться с игроком и просил за футболиста € 175 млн. Последнее предложение «горожан» по Гарри Кейну составило € 150 млн, которое руководство «шпор» отклонило.
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