Кейн: я останусь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100 процентов сосредоточен на команде

Английский нападающий Гарри Кейн принял окончательное решение остаться в «Тоттенхэме» на ближайший сезон.

«Было невероятно видеть приём болельщиков «Тоттенхэма» в воскресенье и прочитать некоторые из сообщений поддержки, которые я получил за последние несколько недель.



Я останусь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», — написал Кейн в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, «Тоттенхэм» не собирался расставаться с игроком и просил за футболиста € 175 млн. Последнее предложение «горожан» по Гарри Кейну составило € 150 млн, которое руководство «шпор» отклонило.