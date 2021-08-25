Капитан футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия высказался о неудачном старте сезона.

«Контраст между товарищескими и официальными матчами действительно есть, и наша задача – исправить ситуацию. Надеемся сделать шаг в этом направлении уже в игре с «Сочи». Можно много говорить о причинах неудачного старта, но в первую очередь отвечать за результат должны футболисты, которые выходят на поле. Где-то нам не везло в реализации, где-то по делу проиграли. Увы, неудачные матчи – это тоже часть работы профессиональных футболистов. Главное – даже на фоне неудачи выкладываться на сто процентов на каждой тренировке, и тогда труд обязательно даст результат», — приводит слова защитника пресс-служба «красно-белых».