Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы РПЛ выступили за полную отмену лимита на легионеров
Поделиться
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы Российской Премьер-Лиги выступили за полную отмену лимита на легионеров на последнем собрании.
«Рубин» — далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита. Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию. За полную отмену лимита выступили и «Локомотив», и «Динамо», и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА. Мы много раз чётко и аргументированно объясняли свою позицию, и я объяснял свою позицию, на протяжении многих лет ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Комментарии
- 25 августа 2021
-
19:58
-
19:53
-
19:27
-
19:22
-
19:11
-
18:49
-
18:47
-
18:41
-
18:27
-
18:22
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:40
-
17:20
-
16:49
-
16:43
-
16:42
-
16:35
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
15:56
-
15:55
-
15:29
-
15:24
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
14:30
-
14:28
-
14:21
Партнерский контент