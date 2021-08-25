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Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы РПЛ выступили за полную отмену лимита на легионеров

Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы РПЛ выступили за полную отмену лимита на легионеров
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы Российской Премьер-Лиги выступили за полную отмену лимита на легионеров на последнем собрании.

«Рубин» — далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита. Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию. За полную отмену лимита выступили и «Локомотив», и «Динамо», и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА. Мы много раз чётко и аргументированно объясняли свою позицию, и я объяснял свою позицию, на протяжении многих лет ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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