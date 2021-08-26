Де Дзерби: cегодня у «Шахтёра» были сердце и яйца. Это нельзя купить на Transfermarkt

42-летний главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби прокомментировал выход «горняков» в групповой этап Лиги чемпионов после победы над «Монако» по сумме двух встреч (3:2 общ.). По его словам, ключевую роль в непростом матче сыграл характер украинской команды.
«Сегодня у «Шахтёра» были сердце и яйца. Именно это нам помогло нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и яйца нельзя купить на портале Transfermarkt», — приводит слова де Дзерби корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Напомним, что первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0, а ответная вничью (2:2). В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).
- 26 августа 2021
-
02:12
-
02:08
-
01:55
-
01:39
-
01:32
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:34
-
00:32
-
00:27
-
00:08
-
00:06
- 25 августа 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:02
-
22:46
-
22:40
-
22:26
-
22:19
-
22:17
-
21:53
-
21:44
-
21:41
-
21:39
-
21:21
-
21:16
-
21:01
-
20:44
-
20:34