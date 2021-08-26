Де Дзерби: cегодня у «Шахтёра» были сердце и яйца. Это нельзя купить на Transfermarkt

42-летний главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби прокомментировал выход «горняков» в групповой этап Лиги чемпионов после победы над «Монако» по сумме двух встреч (3:2 общ.). По его словам, ключевую роль в непростом матче сыграл характер украинской команды.

«Сегодня у «Шахтёра» были сердце и яйца. Именно это нам помогло нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и яйца нельзя купить на портале Transfermarkt», — приводит слова де Дзерби корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Напомним, что первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0, а ответная вничью (2:2). В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).