Мбаппе отклонил два предложения «ПСЖ» о новом контракте

22-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил два предложения о новом контракте, сообщает L'Équipe.
Первое предложение составило € 125 млн и было рассчитано на пять лет, однако француз посчитал контракт слишком длительным. Несколько дней назад «ПСЖ» предложил новый, менее продолжительный контракт, до 2024 года, но Килиан отклонил и это предложение.
Напомним, ходят активные слухи о переходе Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид». Ранее сообщалось, что «сливочные» сделали первое официальное предложение о трансфере француза за € 160 млн, но оно было отклонено. «ПСЖ» рассмотрит возможность продажи нападающего, если «Королевского клуб» заплатит около € 200 млн. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за парижан с 2017 года.
- 26 августа 2021
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