Сандро Шварц поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Локомотивом».
«Завтра нас ждёт домашнее дерби. Нас ждёт сложный матч, игра будет интенсивная, с крепким соперником. Нам нужно будет действовать дисциплинированно, «Локомотив» силен в игре на контратаках. Нам нужно поддерживать темп, действовать агрессивно и перед своими болельщиками сыграть в наш футбол.
Изменения по сравнению с прошлым сезоном у «Локомотива» есть, они играют в другую схему – 4-4-2. «Локо» был силён в контратаках с «Краснодаром», они очень опасны. В прошлом сезоне при игре 0-0 с нами у них был ромб в центре поля, сейчас у них изменилась схема. Если говорить о персонах, то там не один Смолов, у них есть ещё сильные игроки. Для нас крайне важно быстро вступать в отбор, играть в обороне плотно и максимально дисциплинированно.
В некоторых матчах мы могли забить больше, но нужно отметить, что пропускали лёгкие мячи, позволяли сопернику поражать наши ворота. Если брать разницу мячей, то мы на втором месте в РПЛ. Мы ежедневно работаем над балансом атаки и защиты», — сказал Шварц на пресс-конференции перед матчем.
- 26 августа 2021
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