Сандро Шварц рассказал о тренировках «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке команды, а также поделился мнением касательно лимита легионеров в Российской Преьмер-Лиге.

«Я возглавлял три команды, которые были первыми в таблице. Но мы не заостряем на этом внимание, нам важно идти дальше по пути чемпионата. Я не вижу проблемы в короткой неделе, после нашего пятого тура мы провели восстановительную тренировку и был выходной. Со вторника мы уже в подготовке, мы очень ответственны. Если говорить о физическом состоянии, то оно оптимальное. В матче с «Локо», как и в прошлых матчах будет играть роль именно физическая подготовка.



Мы проводим теоретические занятия, которые посещает вся команда. Мы разбираем и оборону, и атаку. Также проводим индивидуальные теоретические занятия, отдам должное компетентной работе штаба. Они готовят моменты, и мы говорим игрокам об их игре на отдельных позициях.



Мы довольны тем результатом и ходом, который у нас есть. Но в то же время это не говорит, что мы остановимся на достигнутом, мы стараемся улучшить свою игру. Как мы уже отмечали, завтрашняя игра – вызов, нам нужно на сто процентов играть в свой футбол. У нас не в первый раз будет перерыв на сборную, сборники получат свою программу именно там. Тем более, у нас запланирована товарищеская игра в этот перерыв. Что касается травм, среди них у нас числится только Лесовой.



К вопросу о лимите нужно подходить серьёзно. Тут нет одного мнения. Лимит очень непрост, нужно понимать, что, исходя из российского футбола и РПЛ нам нельзя не дать возможность хорошим и молодым игрокам развиваться. Нужно здравое решение, которое сохранит конкуренцию в клубах, но, чтобы и легионеры играли и проявляли себя. С моей стороны не может быть конкретного ответа, но я и не должен быть компетентным и принимать какое-то решение. Нельзя менять правила на коротких промежутках. Более того, нужно смотреть широко, на то влияние, которое может быть после принятия того или иного решения. Если говорить именно о РПЛ, тут большой потенциал. Нужно говорить о футбольном образовании. Как игроков, так и тренеров. Это игра в долгую. Повторюсь, говорить о лимите непросто», — сказал Шварц на пресс-конференции перед матчем.