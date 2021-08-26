Сандро Шварц: молодые игроки «Динамо» рано или поздно получат своё время на поле

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу футболистов своей команды.

«Я доверяю не только Галкину, а всем своим игрокам. Нужно понимать зависимость от хода игры и от матчей, которые мы проводим. Говоря о Галкине, я бы упомянул и Гладышева. Он качественно провёл встречу за вторую команду. У нас есть не только Галкин, но важно понимать, что для молодых игроков важно выдавать максимум на тренировках и набраться терпения. Рано или поздно эти игроки получат своё время на поле.



Каждую неделю наш штаб принимает решение по игрокам, которые будут выходить. Мы не смотрим в паспорт, будь то молодой или опытный игрок. Определяющий фактор – готовность игрока и наш соперник. Также важно качество и вовлеченность в тренировочный процесс. Только после этого тренерский штаб принимает решение о включении игрока в заявку, вне зависимости от возраста.



Мне сказали, что у Шунина против «Урала» была 299 игра в составе «Динамо». Если говорить о давлении, которое может быть на нём во время 300 матча, не думаю, что он забьёт этим голову. Он ответственный профессионал. Нам важно, чтобы он был сконцентрирован. Наверняка, он хочет провести качественную игру именно для себя. У него очень долгий путь, который не под силу многим игрокам. Я считаю его мастером, он максимально профессионально отдаётся своему делу.



С Денисом Макаровым мы не говорили об итоговой заявке сборной России. Мы проводили с ним индивидуальные теоретические занятия, обратили моменты на матч с «Уралом», в частности говорили об его игре в обороне. Всё останется между нами, но если в общем, то обратили внимание на единоборства — в них нужно входить жёстче.

У нас всегда имеется в арсенале три или четыре варианта стандартов. Для нас это важный фактор, которые отрабатывается каждую неделю на тренировках. Мы обращаем внимание как на оборону, так и на атаку. По поводу эффективности, можно вспомнить момент с первым мячом против «Ростова». Также в матче против «Урала» чуть не повезло Ордецу. Мы много времени уделяем стандартным положениям», — сказал Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом».