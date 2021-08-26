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Карпин оценил игру «Спартака» в проигранном матче с «Сочи»

Карпин оценил игру «Спартака» в проигранном матче с «Сочи»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Игра «Спартака» понравилась. Игра сборников? Тоже понравилась», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Наставник сборной России присутствовал на встрече, проходившей в Москве.

Счёт в этом матче был открыт на 60-й минуте. После углового защитник «Спартака» Самуэль Жиго сделал скидку во вратарскую, а оттуда точно головой пробил полузащитник Роман Зобнин. Он пробил по воротам с близкого расстояния, а голкипер сочинцев Сослан Джанаев уже не мог спасти свою команду.

Впрочем, гости сумели быстро отыграться. Уже на 65-й минуте южане сравняли счёт. Тимофей Маргасов неудачно пробил по воротам, а дальше уже Максим Барсов вовремя сориентировался и пробил в касание.

А на 72-й минуте «Сочи» забил второй мяч. После многоходовой комбинации мяч в пустые ворота соперника отправил полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.

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