Радченко: успех для «Зенита» в ЛЧ — выход из группы. «Мальмё» должны обыгрывать

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Зениту» попалась приличная группа. Наконец-то мы увидим грандов мирового футбола в Санкт-Петербурге. Будет очень интересно посмотреть на то, как мы будем выглядеть на этом уровне. Группа хорошая.
Успехом для «Зенита», конечно, будет выход из группы. В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. В последние годы специалисты и болельщики рассуждали о том, что «Зениту» достаются проходимые соперники. Как показывает практика — ничего подобного. Даже «Лейпциг» и «Аякс» проходили далеко. Здесь всё непредсказуемо. Очевидно, что и «Челси», и «Ювентус» превосходят «Зенит» по составу. Но «Мальмё», конечно, должны обыгрывать», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, соперниками «Зенита» по квартету H стали «Челси», «Ювентус» и «Мальмё».
- 26 августа 2021
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