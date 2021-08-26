Обидчик Тедеско Бородин ответил на вопрос о «колизее» после победы «Сочи» над «Спартаком»

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 2:1. Бородин в прошлом сезоне во время домашнего матча со «Спартаком» конфликтовал с бывшим наставником москвичей Доменико Тедеско. Тогда Бородин произнёс фразу про «колизей», которая вызвала большой резонанс.
«Взяли ещё один колизей? Нет, наш колизей остался в Сочи: просто хозяева очень гостеприимные. Не могу сказать, что это самый слабый «Спартак», с которым мы играли.
Что касается игры, после пропущенного мяча мы перестроились и, как следствие, забили два мяча. Надо верить до конца. Увидел ли я существенную разницу между командами Тедеско и Витории? Сложный и очень глобальный вопрос. Пусть разбираются. О «Спартаке» ничего не могу сказать: у нас своя команда.
Жеребьёвка «Зенита»? Отлично! «Ювентус», «Челси» и «Мальмё» — хорошие команды», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 26 августа 2021
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