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Губерниев предложил переименовать «Спартак»

Губерниев предложил переименовать «Спартак»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. «Спартак» вёл в счёте, но во втором тайме пропустил дважды за семь минут.

«А может, расформировать ФК «Спартак» Москва? «Промкооперацию» вернуть, «Дукат» или по-иному назвать команду? ФК «Дырка от Бублика»? Эх, «Спартак», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Счёт в этом матче был открыт на 60-й минуте. После углового защитник «Спартака» Самуэль Жиго сделал скидку во вратарскую, а оттуда точно головой пробил полузащитник Роман Зобнин. Он пробил по воротам с близкого расстояния, а голкипер сочинцев Сослан Джанаев уже не мог спасти свою команду.

Впрочем, гости сумели быстро отыграться. Уже на 65-й минуте южане сравняли счёт. Тимофей Маргасов неудачно пробил по воротам, а дальше уже Максим Барсов вовремя сориентировался и пробил в касание.

А на 72-й минуте «Сочи» забил второй мяч. После многоходовой комбинации мяч в пустые ворота соперника отправил полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.

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