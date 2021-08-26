Игрок «Ахмата» забил в ворота «Арсенала», проигнорировав принципы фэйр-плей

Во время матча 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Арсенал» произошёл неприятный эпизод. В середине первого тайма хозяева открыли счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил мяч и устремился в атаку.

Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мохамед Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.

Впрочем, гости сумели отыграться уже через семь минут. Равновесие в счёте восстановил Данил Степанов. Первый тайм завершился при равном счёте (1:1).

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