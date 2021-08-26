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Салихова: Витория неконкурентоспособен в России. На матчах при нём не присутствую

Салихова: Витория неконкурентоспособен в России. На матчах при нём не присутствую
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поражении московского клуба в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:1, при этом «Спартак» забил первым. Салихова в очередной раз негативно отозвалась о работе тренера «Спартака» Руя Витории.

«Я не смотрела игру. По поводу Руя я выразила своё мнение ещё в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентноспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт.

Я не присутствую на матчах при данном тренере. Всё происходящее — ответственность беглого спортивного директора», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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