Арбитр Федотов прокомментировал скандальный гол Бериши в ворота «Арсенала»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался по поводу скандального эпизода в матче «Ахмат» — «Арсенал» (2:1) — Бернард Бериша начал голевую атаку, нарушив принципы фэйр-плей.

«По мнению арбитра, это не нарушение правил. Это проблема игроков «Арсенала», которые не могли выбить сильно мяч за боковую линию. Соответственно, Бериша догнал мяч, дальше пошла атака. Судья не должен был вмешиваться в этот эпизод. Гол забит чисто. На арбитре никакой вины нет. Возможно, судья мог бы увидеть, что Бериша бежит к мячу, пересвистнуть, но логика в его действиях тогда бы не прослеживалась. Это проблема только игроков «Арсенала». Если выбиваешь мяч, не надо его катить, а надо просто выбить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, во время матча 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Арсенал» произошёл неприятный эпизод. В середине первого тайма хозяева открыли счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил мяч и устремился в атаку.

Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мохамед Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.