Стукалов — о поражении «Уфы» от «Крыльев»: допустили ошибки, на которые не имели права

37-летний главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о поражении своих подопечных в домашнем матче 6-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).

«К сожалению, в середине первого тайма мы допускали ошибки, которые не имели права допускать. Обсуждали, что команда «Крылья Советов» ещё с ФНЛ славится своими быстрыми ответными атаками. К сожалению, у нас не было баланса. Две-три атаки мы пропустили, получили гол и плюс стандартное положение. Мы разбирали на теории, что соперник больше разыгрывает три в два. Что разбирали, оттуда и прилетело. Второй тайм мы начали активно. Задача была забить быстрый гол. Удалось забить быстрый мяч и случилось удаление, после чего соперник глубоко сел. У нашей команды были опасные моменты, но не смогли забить ещё.

Большое количество потерь у игроков «Уфы»? Пока что сложно это объяснить. Надо спокойно посмотреть, разобраться. Если говорить по горячим следам, то правильно заметили, что были потери и быстрые вылеты у соперника. То, о чём мы говорили, так игра и складывалась, к сожалению.

Потеря Олега Иванова? Безусловно, если человек такого уровня выпадает, это сложно. Потому что конструктив, который был от него, его сейчас нет, потому что Камилов и Фищенко игроки скорее оборонительного плана. Для нас это потеря. Вообще для нас любой игрок, которые выпадает – это потеря, потому что у нас не такой большой состав», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы» на официальном сайте клуба.