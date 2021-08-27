Саутгейт: я получил много оскорблений из-за поддержки вакцины от COVID-19

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, что получил множество оскорблений после того, как записал видео, в котором призывал людей сделать прививку от COVID-19.
«Меня попросили снять видео в поддержку программы вакцинации, и я посчитал это важным. Однако после этого я получил в свой адрес очень много оскорблений. Люди критиковали меня за это гораздо больше, чем за любое футбольное решение.
Я общался со многими людьми из клубов Премьер-лиги по поводу вакцины. И у каждого на этот счёт своё мнение, хотя, насколько мне известно, капитаны команд консультировались с одним и тем же врачом.
Никто не заставляет игроков вакцинироваться. Но мне кажется, что в этом году у многих могут возникнуть проблемы с выездом из страны, поскольку во многих местах начинают требовать справки о сделанной прививке», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
- 27 августа 2021
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