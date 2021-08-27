«Арсенал» выступил с заявлением по скандальному голу «Ахмата»

В тульском «Арсенале» отреагировали на скандальный эпизод, произошедший во время матча с «Ахматом». В середине первого тайма защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч за пределы поля, но Бериша перехватил его и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.

«Есть принципы фэйр-плей. Случившийся вчера эпизод является классическим примером этого негласного правила и принципов, которые активно поддерживаются и ФИФА, и УЕФА. Наш защитник демонстративно и умышленно выбивал мяч в аут, потому что его партнеру требовалась медицинская помощь. Можно рассказывать всё что угодно, но не понимать в той ситуации этого было невозможно. Это было очевидно всем, в том числе и игроку «Ахмата», оставившему мяч в игре. Сравнивать момент во вчерашней игре с тем, что произошло в 2018-м году в Туле совершенно некорректно. Там никто не лежал на газоне, никто не выбивал мяч в аут, никто не акцентировал внимание на травме партнера. Это абсолютно разные ситуации и истории. Проводить какие-то параллели здесь абсолютно неуместно», — заявили в «Арсенале» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.