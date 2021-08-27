Мойес — о Роналду: если он хочет провести год-другой в Лондоне, то всегда может позвонить

Главный тренер «Вэст Хэма» Дэвид Мойес в шутливой манере прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из «Ювентуса».

«Если он хочет провести год или около того в Лондоне, то может позвонить мне», — приводит слова тренера Bleacher Report.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

До этого главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что Криштиану Роналду хочет покинуть команду.



Криштиану Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, двукратный чемпион Испании, трёхкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Италии.