Стало известно, к кому из игроков обращались фанаты «Спартака» баннерами про ночной клуб
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Стала известна причина баннеров фанатов «Спартака», в котором они обвиняют игроков в походы в ночные клубы. Речь на баннерах идёт об Александре Соболеве и ещё нескольких футболистах «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Фанаты красно-белых заметили компанию игроков в ресторане «Черетто» в тот вечер, когда Соболев и «Спартак» объявили о подписании нового контракта — 13 августа. Нападающий решил вечером отметить подписание нового соглашения в компании партнёров по команде. Основная претензия болельщиков «Спартака» в том, что футболисты пошли в ресторан за день до игры с «Уралом». Именно это является главным мотивом баннеров, которые были на игре с «Сочи», — добавил собеседник «Чемпионата».
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