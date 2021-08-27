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«Рубин» предложил € 18 млн за форварда «Селтика»

«Рубин» предложил € 18 млн за форварда «Селтика»
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Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуард может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 23-летнего француза всерьёз заинтересован казанский «Рубин», сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, «Рубин» уже сделал предложение по Эдуарду в размере € 18 млн. Платёж казанского клуба будет разделён на три транша: € 10 млн, € 4 млн и ещё € 4 млн в течение календарного года.

Интерес к форварду «Селтика» также проявляет «Бордо». Клуб из Франции готов заплатить за Одсонна аналогичную сумму.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Эдуард стал лучшим бомбардиром чемпионата Шотландии: на его счету 31 матч и 18 голов. В нынешнем сезоне француз успел провести за «Селтик» три матча и забить два гола.

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