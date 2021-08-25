«Рубин» близок к покупке вингера «Мидтьюлланна» за € 7 млн

Вингер «Мидтьюлланна» Андерс Драйер близок к переходу в «Рубин», сообщает Ekstra Bladet.
Датский клуб согласился продать футболиста за 52,5 млн крон (около € 7 млн). 23-летний форвард пройдёт в Германии медосмотр.
Драйер выступал на молодёжном Евро-2021 и забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0). Портал Transfermarkt оценивает датчанина в € 6 млн.
Ранее появилась информация, что грузинский вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур». В прошлом сезоне 20-летний Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с казанским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.
- 25 августа 2021
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