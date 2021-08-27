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Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
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Португальский нападающий Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед», информирует официальный сайт «красных дьяволов». Футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» € 25 млн за 36-летнего португальца, а контракт Роналду с манкунианцами будет рассчитан до 2023 года. Официальные источники пока не разглашают детали сделки.

На Криштиану также претендовали «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», но позже ослабили интерес к игроку, а в гонку за него вступил «Манчестер Юнайтед». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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