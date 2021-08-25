Бывший президент «Ювентуса»: подписание Криштиану Роналду было ошибкой

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи выступил за скорейший уход португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Я всегда был честен: подписание Роналду было ошибкой. Невозможно окупить вложения, и так оно и будет. Он великий игрок, но чем раньше он уйдёт, тем лучше для него и для «Ювентуса». Я надеюсь, что Массимилиано Аллегри знает, как продолжать использовать его. Как в матче с «Удинезе», с умом и с учётом того, что игра продолжается. Роналду препятствует атаке «Ювентуса». Без него они могут делать отличные вещи в коллективном плане», — приводит слова Джильи SerieANews.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.