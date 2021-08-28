Идея возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед» принадлежит Сульшеру

Идея подписания контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду принадлежит главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру, сообщает The Athletic.

По данным источника, Сульшер считал, что если Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», то это будет иметь серьёзные последствия для «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что специалист предполагал, что если «МЮ» без боя позволит перейти португальцу в стан «горожан», то это может не лучшим образом отразиться на игроках и болельщиках. Также Сульшер представил руководству преимущества подписания Роналду.

Норвежский тренер позвонил генеральному директору «Манчестер Юнайтед» Эду Вудворду и обсудил с ним возможный переход Роналду, после чего функционер приступил к переговорам с «Ювентусом».

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» 2003 по 2009 год. В 2018 году он перебрался в «Ювентус» из «Реала».