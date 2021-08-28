Эден Азар не заинтересован в переходе из «Реала» в «Ювентус»

Полузащитник «Реала» Эден Азар не намерен покидать мадридский клуб, сообщает журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террье на своей странице в «Твиттере».



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой интерес к Азару проявляет туринский «Ювентус». Сообщалось, что бельгийский футболист может заменить португальского нападающего Криштиану Роналду, который накануне вернулся в «Манчестер Юнайтед».



По информации источника, в окружении Азара не знают об интересе итальянского клуба, а сам футболист не заинтересован в возможном переходе.



Напомним, Азар перешёл в «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году. Тогда мадридцы заплатили за него € 115 млн. Но в полной мере раскрыться в испанском клубе Эден так и не сумел.

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