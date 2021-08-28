Верратти: переход Месси в «ПСЖ» — это нечто невероятное. Не поверил, пока не увидел его

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти высказался о переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в стан парижан.
«Переход Месси в «ПСЖ» — это нечто невероятное. Я не поверил в это, пока не увидел Лео. Мы уже были знакомы. Может, он неразговорчив, но у него отличный характер. С ним легко взаимодействовать на поле. Лео — лидер, чемпион, которого любят даже те, кто не поддерживает «Барселону» и «ПСЖ». Для меня он — лучший футболист в истории, техничный и самоотверженный. Не думаю, что ему будет сложно закрепиться в стартовом составе», — приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 28 августа 2021
-
13:24
-
13:20
-
13:01
-
12:55
-
12:45
-
12:41
-
12:33
-
12:24
-
12:07
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:44
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
07:47
-
07:29
-
06:59
-
06:40
-
06:23