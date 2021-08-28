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Верратти: переход Месси в «ПСЖ» — это нечто невероятное. Не поверил, пока не увидел его

Верратти: переход Месси в «ПСЖ» — это нечто невероятное. Не поверил, пока не увидел его
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти высказался о переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в стан парижан.

«Переход Месси в «ПСЖ» — это нечто невероятное. Я не поверил в это, пока не увидел Лео. Мы уже были знакомы. Может, он неразговорчив, но у него отличный характер. С ним легко взаимодействовать на поле. Лео — лидер, чемпион, которого любят даже те, кто не поддерживает «Барселону» и «ПСЖ». Для меня он — лучший футболист в истории, техничный и самоотверженный. Не думаю, что ему будет сложно закрепиться в стартовом составе», — приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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