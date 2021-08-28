«Норвич Сити» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 28 августа, состоится матч «Норвич Сити» — «Лестер Сити». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Лестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Помогать ему будут ассистенты Скотт Леджер и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Кейт Страуд.
«Лестер Сити» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (4) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Вест Хэм Юнайтед», в 2 встречах набравший 6 очков.
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