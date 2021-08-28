Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Болонья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Норвич Сити» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Норвич Сити» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 28 августа, состоится матч «Норвич Сити» — «Лестер Сити». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Лестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Помогать ему будут ассистенты Скотт Леджер и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Кейт Страуд.

«Лестер Сити» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (4) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Вест Хэм Юнайтед», в 2 встречах набравший 6 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021