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Орлов: «Спартак» выступил за схему лимита «10+15»? Видимо, каждое утро с бодуна вещают

Орлов: «Спартак» выступил за схему лимита «10+15»? Видимо, каждое утро с бодуна вещают
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Против отмены лимита на легионеров в РПЛ выступают клубы, которые находятся в середине турнирной таблицы. «Спартак» тоже за схему «10+15»? «Спартак», видимо, каждое утро с бодуна что-то вещает. Не будем прислушиваться к его мнению. Из тренеров только Сёмин говорит, что надо делать переходный период, плавно идти к отмене. Все остальные выступают за отмену. Не нужен лимит.

Что касается предложения Медведева покупать лимитные места у других клубов… Я очень уважаю Александра Ивановича, но когда что-то покупают в открытую… Ну что вы? Начнётся торговля. Согласен, что это даже звучит дико. Конечно, «Уфа» сразу продаст все пять мест. И Иванов тоже заработал бы. Чистый бизнес. Но спорт выше денег, и надо это понять», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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