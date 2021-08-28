Орлов: Соболев и Дзюба подписали контракты и начали меньше тренироваться

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве и форварде «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Соболев и Дзюба перестают совершенствоваться. Подпишут контракт – и начинают меньше тренироваться. Самое главное – они больше не растут. Где все заслуженные мастера спорта, которым это звание присвоили в 2018 году? Они все остановились в совершенствовании самого себя. Как и любой творческий человек, игрок должен совершенствоваться.



Роналду и в 36 лет отлично играет? В своё время англичанин Стэнли Мэтьюз вообще до 50 лет играл. Но сегодня медицинские технологии стали больше помогать футболистам. Для спортсмена главное – реабилитация, восстановление сил. И, конечно, это не те футболисты, которые у нас после матча едут на «Сапсане» и выпивают по две трёхлитровые бутылки виски. Какие это профессионалы? Где эти Мамаев и Кокорин? А талантливые были ребята», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».