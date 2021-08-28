«Химки» выступили с заявлением по поводу оскорблений в адрес форварда Сенина Себая

Пресс-служба «Химок» прокомментировала оскорбления со стороны болельщиков в адрес нападающего подмосковной команды Сенина Себая во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Разумеется, наш клуб и уполномоченные представители в курсе произошедшего на матче с «Нижним Новгородом» и в данной ситуации полностью поддерживают игрока. В конце встречи наш фан-сектор выражал недовольство реализацией моментов. К сожалению, имели место нелицеприятные высказывания в адрес Сенина. К счастью, они не носили расистской направленности. Клуб «Химки» придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям расизма.



Тем не менее, в нашем клубе, где всегда очень близкие отношения между болельщиками и командой, простое оскорбление также неприемлемо. Эту проблему мы будем решать в диалоге с нашим фанатским объединением. В планах у руководства клуба провести встречу с болельщиками», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.