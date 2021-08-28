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Мбаппе тренировался в группе игроков, которые отправятся на матч с «Реймсом»

Мбаппе тренировался в группе игроков, которые отправятся на матч с «Реймсом»
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе тренировался в группе футболистов, которые направятся на гостевой матч Лиги 1 с «Реймсом», сообщает L’Equipe. Мбаппе занимался вместе с партнёрами по команде Неймаром и Лионелем Месси.

Встреча с «Реймсом» состоится завтра, 29 августа.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». Но «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу Мбаппе. Мадридский клуб предлагал парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что «Реал» сделает третье предложение.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

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