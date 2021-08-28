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Фомин: с Карпиным знакомимся, готовимся к важной игре с Хорватией

Фомин: с Карпиным знакомимся, готовимся к важной игре с Хорватией
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Полузащитник сборной России Даниил Фомин прокомментировал начало подготовки национальной команды к матчу квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча состоится в Москве 1 сентября.

«С тренером знакомимся, готовимся к важной игре с Хорватией. Увидим 1 сентября, что изменится. В сборной ещё ни разу не бил пенальти. Если доверят, то пробью.

«Динамо» — базовый клуб сборной? Нам надо удачно играть за клуб, показывать себя на тренировках в сборной. Каждый хочет играть.

Постараемся приложить максимум усилий. Мы представляем страну. Не хочется говорить о раскладах. Будем стараться выложиться по максимуму, в футболе всё бывает.

Тюкавин — нормальный парень. Если что спросит, то подскажу ему», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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