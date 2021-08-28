«Аталанта» не смогла обыграть «Болонью», Миранчук вышел на поле в концовке

В Бергамо состоялся матч 2-го тура Серии А. «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» принимала «Болонью». Встреча закончилась со счётом 0:0.

«Аталанта» владела колоссальным преимуществом и нанесла 22 удара по воротам соперника. Тем не менее, в створ пришлись лишь три из них. Все попытки «Аталанты» открыть счёт не увенчались успехом.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч в запасе. Он вышел на поле на 74-й минуте, заменив Марио Пашалича.

«Аталанта» набрала четыре очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» после двух туров также имеет в своём активе четыре очка. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре «Аталанта» будет принимать «Фиорентину», а «Болонья» сыграет с «Вероной».