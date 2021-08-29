Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзе Кин прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Мойзе Кин прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»
Комментарии

Руководство туринского «Ювентуса» достигло договорённости о переходе 21-летнего итальянского форварда английского «Эвертона» Мойзе Кина. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, это будет двухлетняя аренда с обязательным правом выкупа. Вчера, в субботу, 28 августа, клубы достигли окончательной договорённости о переходе игрока, который уже прибыл в Турин (Италия) для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, итальянец дебютировал за «Ювентус» в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб этим летом. В минувшем сезоне Кин выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Французский клуб намеревался активировать опцию выкупа игрока, но после перехода Лионеля Месси передумал.

В прошлом сезоне Мойзе Кин принял участие в 41 встрече за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Новость по теме
«Ювентус» намерен приобрести Икарди и Габриэла Жезуса в случае продажи Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021