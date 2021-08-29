Мойзе Кин прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Руководство туринского «Ювентуса» достигло договорённости о переходе 21-летнего итальянского форварда английского «Эвертона» Мойзе Кина. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, это будет двухлетняя аренда с обязательным правом выкупа. Вчера, в субботу, 28 августа, клубы достигли окончательной договорённости о переходе игрока, который уже прибыл в Турин (Италия) для прохождения медицинского осмотра.
Напомним, итальянец дебютировал за «Ювентус» в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб этим летом. В минувшем сезоне Кин выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Французский клуб намеревался активировать опцию выкупа игрока, но после перехода Лионеля Месси передумал.
В прошлом сезоне Мойзе Кин принял участие в 41 встрече за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
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