Мойзе Кин прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Руководство туринского «Ювентуса» достигло договорённости о переходе 21-летнего итальянского форварда английского «Эвертона» Мойзе Кина. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, это будет двухлетняя аренда с обязательным правом выкупа. Вчера, в субботу, 28 августа, клубы достигли окончательной договорённости о переходе игрока, который уже прибыл в Турин (Италия) для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, итальянец дебютировал за «Ювентус» в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб этим летом. В минувшем сезоне Кин выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Французский клуб намеревался активировать опцию выкупа игрока, но после перехода Лионеля Месси передумал.

В прошлом сезоне Мойзе Кин принял участие в 41 встрече за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 1 результативной передачей.