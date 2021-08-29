В «Баварии» подтвердили, что рассчитывают заполучить Забитцера из «РБ Лейпциг»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб рассчитывает заполучить в последние дни трансферного окна 27-летнего австрийского полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера.
«Да, мы работаем над переходом Забитцера», — приводит слова Салихамиджича в «Твиттере» авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на Sky Sport Deutschland.
Как отмечает сам журналист, по его информации, в связи с возможным переходом в «Баварию» Забитцер пропустит ближайший матч «РБ Лейпциг» на выезде с «Вольфсбургом».
Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать действующий контракт с «РБ Лейпциг», рассчитанный на срок до июня 2022 года. В сезоне-2020/2021 Забитцер принял участие в 28 матчах Бундеслиги, в которых отличился восемью забитыми мячами.
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