Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Бетисом» в 3-м туре Примеры

62-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», прокомментировал победу «Королевского клуба» на выезде в третьем туре чемпионата Испании над «Бетисом» (1:0).

«Во втором тайме «Реал» был лучше «Бетиса», хотя, конечно, это была не слишком зрелищная игра, но мы оставили ворота в неприкосновенности и рады этому. Мы преуспели, потому что работали сообща. Во втором тайме мы перешли на 4-4-2, чтобы больше контролировать игру.

Разумеется, есть много аспектов, которые мы должны улучшить. Но я думаю, что можем занести эту игру себе в актив.

Винисиус? У него сейчас хорошая полоса, вышедший на замену Азар также показал хорошую игру.

Карвахаль? Дани — наша фундаментальная часть. Конечно, к успеху в этом матче причастен не он один, но его характер очень силен, и если мы говорим об интенсивности, мы должны последовать его примеру», — цитирует Анчелотти AS.

После трёх туров в активе «Королевского клуба» 7 очков. Помимо победы «Реал Мадрид» одержал крупную победу над «Алавесом» (4:1) и сыграл вничью с «Леванте» (3:3). «Бетис» на старте сезона набрал 2 очка. Клуб из Севильи сыграл с одинаковым счётом 1:1 с «Мальоркой» и «Кадисом».