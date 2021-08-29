«Тоттенхэм Хотспур» открыл счёт в матче с «Уотфордом»
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Сегодня, 29 августа, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в матче третьего тура английской Премьер-лиги «шпоры» принимают «Уотфорд». Счёт был открыт на 42-й минуте благодаря точному удару Сон Хын Мина со штрафного.
Напомним, полузащитник из Республики Корея проводит свой 200-й матч в АПЛ.
В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» одержал две победы подряд: над «Манчестер Сити» дома со счётом 1:0 и над «Вулверхэмптоном» в гостях 1:0. «Уотфорд» имеет в своём активе три очка. «Шершни» победили дома «Астон Виллу» 3:2 и проиграли на выезде «Брайтону» 0:2.
В четвёртом туре АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», а «Уотфорд» примет на «Викарэйдж Роуд» «Вулверхэмптон». Обе встречи состоятся 11 сентября.
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