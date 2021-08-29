«Вулверхэмптон» подписал игрока национальной сборной Республики Корея

Английский клуб «Вулверхэмптон» подписал нападающего Хван Хи Чана. Об этом сообщает bbc.sport.
25-летний южнокорейский футболист перешёл в стан «вулвз» на один сезон на правах аренды с правом выкупа. Сделка оценивается в € 11,00 млн. Предыдущим клубом Хван Хи Чана был «РБ Лейпциг». За «красных быков» нападающий провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча, отдал 4 результативные передачи и получил 3 жёлтых карточки. Также Хван Хи Чан выступал за немецкий «Гамбург», австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг».
В национальную сборную футболист вызывается с сентября 2016 года. На его счету 6 мячей в 37 матчах.
Текущий сезон английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» начал с трёх поражений: от «Лестер Сити» (0:1), «Тоттенхэма» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:1).
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