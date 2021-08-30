Экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер в ближайшее время может перейти в греческий АЕК

30-летний крайний полузащитник немецкого «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Стивен Цубер с большой долей вероятности до конца трансферного окна окажется в греческом АЕКе. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.

После подписания Йенса Петтера Хауге из «Милана» немецкий клуб начал работу по трансферам на выход – и одними из первых клуб покинут Стивен Цубер и его коллега по амплуа серб Филип Костич, которым интересуется римский «Лацио».

Ранее сообщалось, что Стивен Цубер может пополнить состав новичка чемпионата Италии – «Венеции», за который выступает другой футболист, принадлежащий ЦСКА, — Арнор Сигурдссон.

На прошедшем чемпионате Европы – 2020 Цубер стал лучшим ассистентом турнира, отдав четыре результативные передачи в четырёх матчах.



Напомним, что Цубер стал игроком ЦСКА в июле 2013 года, перейдя из швейцарского «Грассхоппера» за € 3,6 млн. Уже через год Стивен был продан в немецкий «Хоффенхайм» за € 3,9 млн. В составе армейцев он провёл 40 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.