Пиоли: группа в ЛЧ у «Милана» сложная. «Ливерпуль» выиграл турнир 2 года назад
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Главный тренер футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли оценил группу Лиги чемпионов, в которую попала итальянская команда.
«После паузы на матчи сборных нас ждёт важная серия игр, мы встретимся с «Ливерпулем», «Ювентусом» и «Аталантой». Так что нам нужно сохранить хороший настрой и энтузиазм. У нас очень сложная группа в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» выиграл этот турнир два года назад, «Атлетико» взял Ла Лигу в прошлом сезоне, а «Порту» выбил «Ювентус» в плей-офф. Мы должны не забывать о том, что сильные команды должны уметь выигрывать не в самой красивой манере», – приводит слова Пиоли Football Italia.
Напомним, соперниками «Милана» на групповом этапе Лиги чемпионов станут английский «Ливерпуль», испанский «Атлетико» и португальский «Порту».
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