Люк Шоу прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил возвращение в команду португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Думаю, это серьёзное усиление для клуба как изнутри, так и внешне. Конечно, это очень позитивный момент. На протяжении многих лет Роналду является одним из лучшим футболистов мира. Все в команде воодушевлены его приходом. Мы рады возможности не только поучиться у него, но и сыграть вместе с ним», — приводит слова Шоу официальный сайт клуба.

Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Португалец уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0. Автором гола стал Мэйсон Гринвуд.

Видео гола Мэйсона Гринвуда

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