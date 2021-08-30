«Наполи» арендует у «Фулхэма» полузащитника сборной Камеруна

Полузащитник футбольного клуба «Фулхэм» Андре Замбо Ангисса продолжит карьеру в Серии А. Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.



По информации журналиста, руководство «Наполи» договорилось с боссами «дачников» об аренде 25-летнего футболиста сборной Камеруна с опцией последующего выкупа. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие часы. Сегодня Замбо Ангисса пройдёт медосмотр, после чего присоединится к «Наполи».

В прошлом сезоне футбольный клуб «Наполи» занял 5-е место в чемпионате Италии. В 38 матчах турнира неаполитанцы одержали 24 победы, потерпели 9 поражений и 5 раз сыграли вничью. «Фулхэм» в минувшем сезоне английской Премьер-лиги занял 18-е место, из-за чего покинул АПЛ.