Евгений Селезнёв подвергся критике из-за отсутствия на футболке нашивки «Слава Украине»

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв, выступающий за «Минай», оказался в центре скандала.



Селезнёв вышел на матч 6-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром» в футболке без нашивки «Слава Украине», из-за чего подвергся критике. Встреча, прошедшая 29 августа, завершилась ничьей со счётом 1:1.



«Ребята, поймите меня правильно. Я – не администратор команды, я не слежу за футболками. Какую мне футболку дали – такую я и надел. Я не делаю сам себе футболки. Я и регламента не знаю: что надо набивать, а что не надо. Я не разбираюсь в этом. Мне дали футболку – я её надел. Только после матча появился этот кипиш. Мне сказали, что забыли набить. Детский сад какой-то, ко мне какие претензии? Не могу понять, почему такое раздули. В «Инстаграме» уже тоже кричат, что я такой и сякой.



Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране. И такое говорить обо мне? Мне надо за каждой надписью следить? Есть же люди, которые должны это делать. Это явно не я», — приводит слова Селезнёва сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

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