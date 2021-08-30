Евгений Селезнёв подвергся критике из-за отсутствия на футболке нашивки «Слава Украине»

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв, выступающий за «Минай», оказался в центре скандала.
Селезнёв вышел на матч 6-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром» в футболке без нашивки «Слава Украине», из-за чего подвергся критике. Встреча, прошедшая 29 августа, завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Ребята, поймите меня правильно. Я – не администратор команды, я не слежу за футболками. Какую мне футболку дали – такую я и надел. Я не делаю сам себе футболки. Я и регламента не знаю: что надо набивать, а что не надо. Я не разбираюсь в этом. Мне дали футболку – я её надел. Только после матча появился этот кипиш. Мне сказали, что забыли набить. Детский сад какой-то, ко мне какие претензии? Не могу понять, почему такое раздули. В «Инстаграме» уже тоже кричат, что я такой и сякой.
Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране. И такое говорить обо мне? Мне надо за каждой надписью следить? Есть же люди, которые должны это делать. Это явно не я», — приводит слова Селезнёва сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
- 30 августа 2021
-
14:10
-
13:51
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:08
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:09
-
12:04
-
11:59
-
11:58
-
11:43
-
11:37
-
11:20
-
11:12
-
11:05
-
11:01
-
10:46
-
10:43
-
10:29
-
10:27
-
10:25
-
10:06
-
09:52
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:19