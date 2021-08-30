Защитник «Арсенала» Бельерин может перейти в «Барселону»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, в услугах 26-летнего испанского футболиста заинтересована «Барселона». Каталонский клуб готов арендовать Бельерина.



Испанский крайний защитник выступает за «Арсенал» с 2013 года. Также футболист играл в аренде в «Уотфорде». Контракт Бельерина с «канонирами» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. В прошлом сезоне чемпионата Англии испанец провёл за «Арсенал» 25 матчей (24 в основе), забил один гол и отдал две голевые передачи.



Ранее появились слухи о возможном переходе Бельерина в «Интер». В итальянском клубе подтвердили, что следят за игрой испанца.

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