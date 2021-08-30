Защитник «Арсенала» Бельерин может перейти в «Барселону»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, в услугах 26-летнего испанского футболиста заинтересована «Барселона». Каталонский клуб готов арендовать Бельерина.
Испанский крайний защитник выступает за «Арсенал» с 2013 года. Также футболист играл в аренде в «Уотфорде». Контракт Бельерина с «канонирами» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. В прошлом сезоне чемпионата Англии испанец провёл за «Арсенал» 25 матчей (24 в основе), забил один гол и отдал две голевые передачи.
Ранее появились слухи о возможном переходе Бельерина в «Интер». В итальянском клубе подтвердили, что следят за игрой испанца.
- 30 августа 2021
-
17:13
-
16:47
-
16:24
-
16:21
-
16:18
-
16:12
-
16:07
-
16:05
-
15:54
-
15:51
-
15:43
-
15:29
-
15:13
-
15:13
-
15:07
-
15:04
-
14:50
-
14:46
-
14:38
-
14:27
-
14:23
-
14:10
-
13:51
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:08
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:09