Пабло близок к уходу из «Локомотива»

Бразильский защитник «Локомотива» Пабло близок к уходу из клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. С большой долей вероятности игрок отправится в аренду.

Сейчас «Локо» ведёт переговоры с клубом, желающим приобрести бразильца.

В январе «Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контракта с бразильским защитником «Бордо». Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».



В нынешнем сезоне Пабло принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, результативными действиями не отметился.