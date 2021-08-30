«Реал» раздумывает над увеличением суммы предложения по Мбаппе

Руководство «Реала» рассматривает возможность увеличения предложения по нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, сообщает итальянский журналист Анджело Манджанте в «Твиттере».
Мадридцы могут предложить до € 200 млн. «Реал» направит запрос в парижский клуб в ближайшие часы.
Сообщалось, что в «Реале» присутствует оптимизм, что сделка всё же состоится. Боссы «ПСЖ», хотя и не намерены отпускать форварда, не отказываются от диалога. В «Пари Сен-Жермен» считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже, чем € 170 млн, которые предложил испанский клуб.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
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